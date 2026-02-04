Visite contée Ligne de Démarcation Athée-sur-Cher

Visite contée Ligne de Démarcation

Visite contée de la Ligne de Démarcation le mercredi 15 avril à 14h à Athée-sur-Cher (départ devant l’église). Tarif de 5 € par personne (paiement sur place en espèces ou chèque). Suivez Didier sur le sentier d’interprétation d’Athée-sur-Cher, il vous racontera l’histoire de la Résistance et de la Ligne de Démarcation en Vallée du Cher pendant la Seconde Guerre Mondiale. Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme. 5 .

1 Rue Principale Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 94 45 contact@autourdechenonceaux.fr

Storytelling tour of the Demarcation Line on Wednesday April 15 at 2pm in Athée-sur-Cher (departure in front of the church). Price: 5? per person (payment on site in cash or cheque).

