Visite contée

Place Piquand Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Viens découvrir la ville à travers plusieurs époques avec une histoire contée.

.

Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr

English :

Come and discover the town through different eras with a storytelling tour.

L’événement Visite contée Montluçon a été mis à jour le 2025-12-04 par Montluçon Tourisme