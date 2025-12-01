Visite contée Montluçon
Visite contée Montluçon mardi 23 décembre 2025.
Visite contée
Place Piquand Montluçon Allier
Début : 2025-12-23 10:30:00
2025-12-23
Viens découvrir la ville à travers plusieurs époques avec une histoire contée.
Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr
English :
Come and discover the town through different eras with a storytelling tour.
L’événement Visite contée Montluçon a été mis à jour le 2025-12-04 par Montluçon Tourisme