Visite contée MUba Eugène Leroy Tourcoing

Visite contée Dimanche 21 septembre

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le MUba fut autrefois une grande maison, habitée par la famille Roussel. Découvrez une sélection d’histoires qui nous plongent dans l’atmosphère de nos maisons. Petites, grandes, chaleureuses ou biscornues, nous entretenons tous un lien bien particulier avec ces espaces domestiques, dont on se souvient toute sa vie !

MUba Eugène Leroy 2 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320289160 http://www.muba-tourcoing.fr Depuis 1992, le musée fait dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l'art contemporain et l'art des siècles précédents, mais aussi les arts vivants (musique, danse, poésie, théâtre…) et les arts plastiques, tout en renouvelant l'accrochage régulièrement. Ainsi, la présentation des collections permanentes est pensée comme une exposition temporaire. La confrontation résulte d'un choix d'œuvres majeures des collections permanentes à des œuvres contemporaines appartenant au musée ou en dépôt de collections publiques. Une politique active d'acquisitions a permis la création de salles spécifiques, dédiées à des artistes du XXe siècle. La collection importante d'œuvres sur papier du XVIIe au XXe siècle a permis la création au premier étage d'un Cabinet d'Arts graphiques

