Visite contée Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky Nice

Visite contée

Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky Château Sainte-Hélène, 23 Av de Fabron Nice Alpes-Maritimes

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 11:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Pour les familles avec enfants entre 1 et 5 ans. Découvrez la vie secrète des fleurs du musée à travers les tableaux qui les représentent.

Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky Château Sainte-Hélène, 23 Av de Fabron Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 13 27 43 marie-laetitia.antonio@ville-nice.fr

English : Visite contée

For families with children aged 1 to 5. Discover the secret life of the museum’s flowers through the paintings that depict them.

