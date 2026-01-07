Visite contée Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky Nice
Visite contée Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky Nice mercredi 18 février 2026.
Visite contée
Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky Château Sainte-Hélène, 23 Av de Fabron Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 11:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Pour les familles avec enfants entre 1 et 5 ans. Découvrez la vie secrète des fleurs du musée à travers les tableaux qui les représentent.
.
Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky Château Sainte-Hélène, 23 Av de Fabron Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 13 27 43 marie-laetitia.antonio@ville-nice.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite contée
For families with children aged 1 to 5. Discover the secret life of the museum’s flowers through the paintings that depict them.
L’événement Visite contée Nice a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur