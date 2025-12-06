Visite contée nocturne Wihnacht !

Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-06 19:15:00

fin : 2025-12-12 20:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28

Parcourez les ruelles de Riquewihr en compagnie d’un personnage costumé qui vous immergera dans le plus beau et traditionnel des Noëls. Sans oublier la surprise finale !

Noël!

C’est le moment de l’année durant lequel l’Alsace est plus que jamais à la fois mystérieuse et conviviale.

L’Avent, la St Nicolas, les 12 nuits d’Effroi, …

Chaque jour rapporte sa légende, sa coutume, sa tranche de vie.

Parcourez Riquewihr avec un personnage qui vous plongera dans le plus beau et traditionnel des Noël.

En n’oubliant pas la surprise finale !

Durée de visite 1h15

Visite en extérieur, prévoir des vêtements chauds et imperméables, des chaussures adaptées.

Conseillée aux enfants à partir de 7-8 ans (balade en extérieur avec écoute active) .

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23

English :

Stroll through the narrow streets of Riquewihr in the company of a costumed character who will immerse you in the most beautiful and traditional of Christmases. And don’t forget the final surprise!

German :

Durchstreifen Sie die Gassen von Riquewihr in Begleitung einer kostümierten Person, die Sie in das schönste und traditionellste aller Weihnachtsfeste eintauchen lässt. Nicht zu vergessen die Überraschung am Ende!

Italiano :

Passeggiate per le stradine di Riquewihr in compagnia di un personaggio in costume che vi farà immergere nel più bello e tradizionale dei Natali. E non dimenticate la sorpresa finale!

Espanol :

Pasee por las callejuelas de Riquewihr en compañía de un personaje disfrazado que le sumergirá en la más bella y tradicional de las Navidades. ¡Y no olvide la sorpresa final!

L’événement Visite contée nocturne Wihnacht ! Riquewihr a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr