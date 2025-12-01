Visite-contée Ohé moussaillons Château de Brest Brest
Château de Brest Boulevard del a Marine Brest Finistère
Début : 2025-12-22 14:30:00
fin : 2025-12-22 16:00:00
2025-12-22
Le petit Gaspard mérite amplement sa place au sein de l’équipage. Toutefois son côté rêveur lui cause bien des déboires… Les moussaillons retrouveront-ils le bâchi et la boussole de leur camarade ?
Informations pratiques
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Le nombre de places est limité ( 12 places maximum)
Durée 1h30.
Attention, l’accès du site est difficile pour les personnes à mobilité réduite et inaccessible aux personnes en fauteuil roulant.
Réservation auprès du Musée National de la Marine, par mail ou téléphone à partir du 1er décembre. .
Château de Brest Boulevard del a Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51
