Visite-contée Ohé moussaillons Château de Brest Brest

Visite-contée Ohé moussaillons

Château de Brest Boulevard del a Marine Brest Finistère

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-22 16:00:00

2025-12-22

Le petit Gaspard mérite amplement sa place au sein de l’équipage. Toutefois son côté rêveur lui cause bien des déboires… Les moussaillons retrouveront-ils le bâchi et la boussole de leur camarade ?

Informations pratiques

Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Le nombre de places est limité ( 12 places maximum)

Durée 1h30.

Attention, l’accès du site est difficile pour les personnes à mobilité réduite et inaccessible aux personnes en fauteuil roulant.

Réservation auprès du Musée National de la Marine, par mail ou téléphone à partir du 1er décembre. .

Château de Brest Boulevard del a Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51

