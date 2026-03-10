Visite-contée Ohé moussaillons Château de Brest Brest
Visite-contée Ohé moussaillons Château de Brest Brest mardi 14 avril 2026.
Visite-contée Ohé moussaillons
Château de Brest Boulevard del a Marine Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Le petit Gaspard mérite amplement sa place au sein de l’équipage. Toutefois son côté rêveur lui cause bien des déboires… Les moussaillons retrouveront-ils le bâchi et la boussole de leur camarade ?
Informations pratiques
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Le nombre de places est limité ( 12 places maximum)
Durée 1h30.
Attention, l’accès du site est difficile pour les personnes à mobilité réduite et inaccessible aux personnes en fauteuil roulant.
Réservation auprès du Musée National de la Marine. .
Château de Brest Boulevard del a Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51
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English : Visite-contée Ohé moussaillons
L’événement Visite-contée Ohé moussaillons Brest a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue