Visite contée Pirates ! Musée National de la marine Brest

Musée National de la marine Boulevard de la marine Brest Finistère

Début : 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

2025-10-30

L’équipage est constitué, à l’abordage ! Du tricorne au pavillon noir, les enfants suivent une mystérieuse carte au trésor.

Informations pratiques

Visite destinée aux enfants de 4 à 6 ans.

Durée 1h30.

Sur réservation auprès du Musée National de la Marine.

Attention, l’accès du site est difficile pour les personnes à mobilité réduite et inaccessible aux personnes en fauteuil roulant. .

Musée National de la marine Boulevard de la marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51

