Visite contée Pirates ! Château de Brest Brest

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:00:00
2026-02-17
L’équipage est constitué, à l’abordage ! Du tricorne au pavillon noir, les enfants suivent une mystérieuse carte au trésor.
Informations pratiques
Visite destinée aux enfants de 4 à 6 ans.
Durée 1h30.
Ouverture des inscriptions le 29 janvier.
Attention, l’accès du site est difficile pour les personnes à mobilité réduite et inaccessible aux personnes en fauteuil roulant. .
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51
