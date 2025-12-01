Visite contée Princesses et chevaliers Château de Brest Brest
Début : 2025-12-30 14:30:00
fin : 2025-12-30 16:00:00
Le trésor du chevalier Gilles de Texue a disparu ! Guidés par la duchesse Anne, les enfants mènent l’enquête et interrogent les œuvres du musée.
Informations pratiques
Visite contée destinée aux enfants de 4 à 6 ans.
Durée 1h30.
Sur réservation en ligne à partir du 1er décembre
Attention, l’accès du site est difficile pour les personnes à mobilité réduite et inaccessible aux personnes en fauteuil roulant. .
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51
