Visite contée Princesses et chevaliers Château de Brest Brest

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24 16:00:00
2026-02-24
Le trésor du chevalier Gilles de Texue a disparu ! Guidés par la duchesse Anne, les enfants mènent l’enquête et interrogent les œuvres du musée.
Informations pratiques
Visite contée destinée aux enfants de 4 à 6 ans.
Durée 1h30.
Sur réservation en ligne à partir du 29 janvier.
Attention, l’accès du site est difficile pour les personnes à mobilité réduite et inaccessible aux personnes en fauteuil roulant. .
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51
English : Visite contée Princesses et chevaliers
