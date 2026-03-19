Visite contée Princesses et chevaliers Château de Brest Brest

Visite contée Princesses et chevaliers

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Le trésor du chevalier Gilles de Texue a disparu ! Guidés par la duchesse Anne, les enfants mènent l’enquête et interrogent les œuvres du musée.

Informations pratiques

Visite contée destinée aux enfants de 4 à 6 ans.

Durée 1h30.

Réservation en ligne à partir du 1er avril.

Attention, l’accès du site est difficile pour les personnes à mobilité réduite et inaccessible aux personnes en fauteuil roulant. .

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51

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English : Visite contée Princesses et chevaliers

L’événement Visite contée Princesses et chevaliers Brest a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue