Visite contée Promenons-nous dans le parc Compiègne samedi 13 septembre 2025.
Place du Général de Gaulle Compiègne Oise
Début : 2025-09-13 16:00:00
fin : 2025-09-13 17:00:00
2025-09-13
Arpentez les allées du parc. Vous y découvrirez les différentes anecdotes de ce lieu riche en histoires.
A partir de 5 ans 4 .
Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00
