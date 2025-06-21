Visite contée Promenons-nous dans le parc Compiègne

Visite contée Promenons-nous dans le parc Compiègne samedi 13 septembre 2025.

Visite contée Promenons-nous dans le parc

Place du Général de Gaulle Compiègne Oise

Tarif : 4 – 4 –

4

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 16:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Arpentez les allées du parc. Vous y découvrirez les différentes anecdotes de ce lieu riche en histoires.

A partir de 5 ans 4 .

Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite contée Promenons-nous dans le parc Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme