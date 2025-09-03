Visite contée Salies, une histoire salée, une légende et sa vie thermale Devant l’office de tourisme Salies-de-Béarn

Devant l’office de tourisme 8 bis place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Découvrir Salies à travers ses anecdotes, c’est remonter le temps et découvrir Salies à travers mille visages l’association Archéo 2 Gaves vous fera vivre leur passion de l’histoire et de l’archéologie au détour d’une ruelle, tantôt les yeux levés vers les toits pointus de Salies, tantôt le regard baissé en direction d’un lieu emprunt d’histoires… Vous avez près de 4000 ans d’histoire à parcourir alors, aiguisez votre curiosité en leur compagnie, vous ne serez pas déçus ! .

Devant l’office de tourisme 8 bis place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com

