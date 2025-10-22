Visite contée sur les femmes au Moyen Age Châteaudun

Visite contée sur les femmes au Moyen Age Châteaudun mercredi 22 octobre 2025.

Visite contée sur les femmes au Moyen Age

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2025-10-22 14:15:00

fin : 2025-10-22 15:15:00

2025-10-22

Le Retour de Jean de Dunois . Pendant les vacances de la Toussaint, le château de Châteaudun proposera des animations variées pour toute la famille en lien avec l’ouverture de la salle d’interprétation sur Jean de Dunois dans l’aile du 15e siècle.

Une trobairitz au château.

Esmé Planchon, conteuse et autrice pour la jeunesse propose une visite contée au Château de Châteaudun sur la thématique des femmes au moyen-âge. En déambulation, elle contera des histoires mêlant fiction et vérité historique on y croisera trobairitz, jongleresse, ménestrelle, chevaleresse, enlumineuse ou guérisseuse… En mêlant contes, poèmes, et moments participatifs, elle vous invite à ce voyage dans le temps.

Tarif habituel du monument (gratuit pour les moins de 26 ans). .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

English :

The Return of Jean de Dunois . During the All Saints? vacations, the Château de Châteaudun will be offering a variety of activities for the whole family, in conjunction with the opening of the Jean de Dunois interpretation room in the 15th-century wing.

German :

Die Rückkehr von Jean de Dunois . Während der Allerheiligenferien bietet das Schloss Châteaudun im Zusammenhang mit der Eröffnung des Interpretationsraums über Jean de Dunois im Flügel aus dem 15. Jahrhundert verschiedene Veranstaltungen für die ganze Familie an.

Italiano :

Il ritorno di Jean de Dunois . Durante le vacanze di Ognissanti, il Castello di Châteaudun offrirà una serie di attività per tutta la famiglia in concomitanza con l’apertura della sala di interpretazione su Jean de Dunois nell’ala del XV secolo.

Espanol :

El regreso de Jean de Dunois Durante las vacaciones de Todos los Santos, el castillo de Châteaudun ofrecerá diversas actividades para toda la familia con motivo de la apertura de la sala de interpretación sobre Jean de Dunois en el ala del siglo XV.

