Visite contée Tous aux bains ! SIRADAN Siradan

Les Pyrénées constituent dès la fin du XIXe siècle, un espace privilégié pour le développement du thermalisme , entrainant la construction de villas, d’hôtels et de lieux de divertissement (casinos, parcs arborés…). A travers le destin de 4 personnages, découvrez les petites histoires de Siradan et du thermalisme.

Tarif 2 € ; gratuit 12 ans

Inscriptions 05 62 99 21 30 ou reservation@neste-barousse.fr

SIRADAN RDV devant l’église Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30

English :

Since the end of the 19th century, the Pyrenees have been a prime location for the development of the spa industry, leading to the construction of villas, hotels and entertainment facilities (casinos, tree-lined parks, etc.). Through the destinies of 4 characters, discover the little stories of Siradan and thermalism.

Price: 2?; free for children under 12

Registration: 05 62 99 21 30 or reservation@neste-barousse.fr

German :

Die Pyrenäen sind seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ein bevorzugter Ort für die Entwicklung des Thermalwesens, was zum Bau von Villen, Hotels und Vergnügungsstätten (Kasinos, Parkanlagen…) führte. Entdecken Sie anhand des Schicksals von vier Personen die kleinen Geschichten von Siradan und den Thermalbädern.

Preis: 2 ?; kostenlos 12 Jahre

Anmeldungen: 05 62 99 21 30 oder reservation@neste-barousse.fr

Italiano :

Dalla fine del XIX secolo, i Pirenei sono stati una zona privilegiata per lo sviluppo dell’industria termale, che ha portato alla costruzione di ville, hotel e luoghi di intrattenimento (casinò, parchi alberati, ecc.). Attraverso le vite di 4 personaggi, scoprite le piccole storie di Siradan e dell’industria termale.

Prezzo: 2?; gratuito per i minori di 12 anni

Iscrizione: 05 62 99 21 30 o reservation@neste-barousse.fr

Espanol :

Desde finales del siglo XIX, los Pirineos han sido una zona privilegiada para el desarrollo de la industria balnearia, que ha propiciado la construcción de villas, hoteles y lugares de ocio (casinos, parques arbolados, etc.). A través de la vida de 4 personajes, descubra las pequeñas historias de Siradán y de la industria balnearia.

Precio: 2?; gratuito para menores de 12 años

Inscripción: 05 62 99 21 30 o reservation@neste-barousse.fr

