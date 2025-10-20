Visite contée tout-petits Voir la mer MAIF Social Club Paris

Visite contée tout-petits Voir la mer MAIF Social Club Paris lundi 20 octobre 2025.

Conteuses, historiennes ou menteuses astucieuses, Florence et Violaine vous racontent des histoires. Elles travaillent à donner à chaque instant, à chaque événement et à chaque période, une place unique. Des histoires de vie aux contes en passant par les énigmes, Florence et Violaine adorent jouer avec les mots, les souvenirs et vous dans une relation directe et simple.

Toute personne suivant la visite doit réserver une place (enfants et accompagnateurs). La visite contée existe aussi pour la famille et pour les adultes !

Venez découvrir avec vos tout-petits, une mystérieuse histoire qui prend vie par la voix et le jeu de Florence Desnouveaux et Violaine Robert, au coeur de l’exposition Voir la mer.

Du lundi 20 octobre 2025 au lundi 13 juillet 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/visite-contee-tout-petits-voir-la-mer/