Visite Contes d’ici et d’ailleurs Musée de Valence Valence

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.



Suivez une visite pas comme les autres, où les œuvres du musée prennent vie grâce aux voix des conteuses.

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.



Take a tour like no other, where the museum’s works come to life through the voices of storytellers.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum für die ganze Familie.



Folgen Sie einer nicht alltäglichen Führung, bei der die Werke des Museums durch die Stimmen der Erzählerinnen zum Leben erweckt werden.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.



Una visita senza precedenti, in cui le opere del museo prendono vita attraverso le voci dei narratori.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.



Una visita inédita en la que las obras del museo cobran vida a través de las voces de los narradores.

