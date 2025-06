Visite « Contes et légendes » Gisors 9 août 2025 17:00

Eure

Visite « Contes et légendes » 1 Passage du Monarque Gisors Eure

Début : 2025-08-09 17:00:00

fin : 2025-08-09 18:30:00

2025-08-09

Partez à la découverte de Gisors en compagnie d’un personnage énigmatique qui vous transportera dans un monde où histoire et légende s’entremêlent.

Au détour d’une rue ou d’un monument, vous découvrirez la vie étonnante d’un personnage historique, vous chercherez un souterrain perdu et vous suivrez les traces des mystérieux Templiers et de leur fabuleux trésor.

Durée 1h30

Il est interdit de fumer, de vapoter ou de consommer de l’alcool pendant l’animation. Tout contrevenant pourra être immédiatement exclu de la visite sans compensation.

Point de rendez-vous Vexin Normand Tourisme, 1 passage du Monarque (accès par la rue de Vienne) 27140 GISORS.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le départ de la visite « Contes et Légendes ».

1 Passage du Monarque

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr

English : Visite « Contes et légendes »

Discover Gisors in the company of an enigmatic character who will transport you into a world where history and legend intertwine.

At the turn of a street or a monument, you’ll discover the astonishing life of a historical figure, search for a lost underground passage and follow in the footsteps of the mysterious Templars and their fabulous treasure.

Duration: 1h30

Smoking, vaping and the consumption of alcohol are forbidden during the event. Any offender may be immediately excluded from the tour without compensation.

Meeting point Vexin Normand Tourisme, 1 passage du Monarque (access via rue de Vienne) 27140 GISORS.

Please arrive 15 minutes before the start of the « Tales and Legends » tour.

German :

Gehen Sie mit einer rätselhaften Figur auf Entdeckungsreise durch Gisors und lassen Sie sich in eine Welt entführen, in der Geschichte und Legenden miteinander verwoben sind.

An der Ecke einer Straße oder eines Denkmals erfahren Sie mehr über das erstaunliche Leben einer historischen Persönlichkeit, suchen nach einem verschollenen Untergrund und folgen den Spuren der mysteriösen Templer und ihres sagenhaften Schatzes.

Dauer: 1,5 Stunden

Während der Animation ist es verboten zu rauchen, zu dampfen oder Alkohol zu konsumieren. Zuwiderhandlungen können sofort und ohne Entschädigung von der Besichtigung ausgeschlossen werden.

Treffpunkt Vexin Normand Tourisme, 1 passage du Monarque (Zugang über die rue de Vienne) 27140 GISORS.

Bitte finden Sie sich 15 Minuten vor Beginn der Besichtigung « Contes et Légendes » ein.

Italiano :

Partite alla scoperta di Gisors in compagnia di un personaggio enigmatico che vi trasporterà in un mondo in cui storia e leggenda si intrecciano.

Alla svolta di una strada o di un monumento, scoprirete la vita sorprendente di un personaggio storico, andrete alla ricerca di un passaggio sotterraneo perduto e seguirete le tracce dei misteriosi Templari e del loro favoloso tesoro.

Durata: 1h30

È vietato fumare, vaporizzare o consumare alcolici durante questa attività. I trasgressori potranno essere immediatamente esclusi dal tour senza alcun risarcimento.

Punto d’incontro: Vexin Normand Tourisme, 1 passage du Monarque (accesso da rue de Vienne) 27140 GISORS.

Si prega di arrivare 15 minuti prima dell’inizio del tour « Racconti e leggende ».

Espanol :

Salga a descubrir Gisors en compañía de un enigmático personaje que le transportará a un mundo donde la historia y la leyenda se entrelazan.

A la vuelta de una calle o de un monumento, descubrirá la asombrosa vida de un personaje histórico, buscará un pasadizo subterráneo perdido y seguirá los pasos de los misteriosos templarios y su fabuloso tesoro.

Duración: 1h30

Está prohibido fumar, vaporizar o consumir alcohol durante esta actividad. Los infractores podrán ser excluidos inmediatamente de la visita sin compensación alguna.

Punto de encuentro: Vexin Normand Tourisme, 1 passage du Monarque (acceso por rue de Vienne) 27140 GISORS.

Se ruega llegar 15 minutos antes del inicio de la visita « Cuentos y leyendas ».

