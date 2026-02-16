Visite Contes & Légendes

1 Passage du Monarque Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Participez à une visite insolite qui vous fera découvrir Gisors à travers l’angle des contes & légendes, en lien avec l’histoire de la ville.

Partez à la découverte de Gisors en compagnie d’un personnage énigmatique qui vous transportera dans un monde où histoire et légende s’entremêlent. Au détour d’une rue ou d’un monument, vous découvrirez la vie étonnante d’un personnage historique, vous chercherez un souterrain perdu et vous suivrez les traces des mystérieux Templiers et de leur fabuleux trésor.

Durée 1h30

Point de rendez-vous Vexin Normand Tourisme, 1 passage du Monarque (accès par la rue de Vienne) 27140 GISORS.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le départ de la visite Contes et Légendes .

Il est interdit de fumer, de vapoter ou de consommer de l’alcool pendant l’animation. Tout contrevenant pourra être immédiatement exclu de la visite sans compensation. .

1 Passage du Monarque Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Contes & Légendes

L’événement Visite Contes & Légendes Gisors a été mis à jour le 2026-02-16 par Vexin Normand Tourisme