VISITE « CONTES & LÉGENDES »

Place du Foirail Mende Lozère
« Vous êtes désireux de découvrir autrement l’histoire de Mende et du Gévaudan ? Cette visite est pour vous ! Retrouvez Lerouge de Malmont à l’Office de Tourisme et celui-ci vous guidera à travers les rues de la ville en vous racontant des contes et légendes d’autrefois… »
Géraud, notre guide vous a préparé une visite sur certains contes & légendes du Gévaudan.
Mais, chut … nous n’en raconterons pas plus …
Durée environ 2h Attention, cette visite comprend 2,5 km de marche à pied.
Tarif 6€ / adulte 3€ pour les enfants de 10 à 18 ans Gratuit jusqu’à 9 ans inclus.
Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou contact@mendetourisme.fr
Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr
