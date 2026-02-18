Visite costumée à l’Hôtel-Dieu de Seurre Seurre
Visite costumée à l’Hôtel-Dieu de Seurre Seurre vendredi 10 avril 2026.
Visite costumée à l’Hôtel-Dieu de Seurre
14 Grande Rue du Faubourg Saint-Georges Seurre Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:30:00
fin : 2026-04-10 15:30:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-05-15 2026-06-19 2026-07-17 2026-08-14 2026-09-18
En compagnie des guides costumées, découvrez la vie des sœurs hospitalières ayant vécu et soigné les malades à l’Hôtel-Dieu de Seurre aux XVIIe et XVIIIe siècles. .
14 Grande Rue du Faubourg Saint-Georges Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 contact@saone-tourisme.fr
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English : Visite costumée à l’Hôtel-Dieu de Seurre
L’événement Visite costumée à l’Hôtel-Dieu de Seurre Seurre a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Rives de Saône