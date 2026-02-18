Visite costumée à l’Hôtel-Dieu de Seurre

14 Grande Rue du Faubourg Saint-Georges Seurre Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:30:00

fin : 2026-04-10 15:30:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-05-15 2026-06-19 2026-07-17 2026-08-14 2026-09-18

En compagnie des guides costumées, découvrez la vie des sœurs hospitalières ayant vécu et soigné les malades à l’Hôtel-Dieu de Seurre aux XVIIe et XVIIIe siècles. .

14 Grande Rue du Faubourg Saint-Georges Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 contact@saone-tourisme.fr

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English : Visite costumée à l’Hôtel-Dieu de Seurre

L’événement Visite costumée à l’Hôtel-Dieu de Seurre Seurre a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Rives de Saône