Visite costumée au sein d’un chalet impérial Chalet impérial Tivoli Plombières-les-Bains

Visite costumée au sein d’un chalet impérial 20 et 21 septembre Chalet impérial Tivoli Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez à la rencontre de passionnés en costume d’époque napoléonienne, qui vous présenteront la bâtisse, son contexte historique, ainsi qu’une exposition dédiée aux parfums impériaux. Découvrez des flacons anciens – certains d’époque – et plongez dans l’univers raffiné des parfums à la cour de Napoléon.

Chalet impérial Tivoli 3 avenue des Etats-Unis, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est Construit en 1861, le chalet Tivoli faisait partie du complexe thermal voulu par Napoléon III.

Il constituait une annexe du Grand Hôtel, et la noblesse entourant l’empereur y était logée lors de ses venues à Plombières. Il appartenait alors aux maîtres de forge de la ville.

Depuis le chalet et son grand terrain de 4 000 m², le visiteur bénéficie d’une belle vue sur le Palais thermal Napoléon III.

Installée dans une aile du chalet Tivoli, la Parfumerie Impériale propose, depuis 2011, une collection de parfums rares, créés pour les membres de la famille impériale sous le Premier et le Second Empire, auxquels s’ajoutent des créations originales.

Marcel et Barbara Pirih, propriétaires de l’édifice, œuvrent avec passion à sa restauration.

© Remiremont Plombières Tourisme