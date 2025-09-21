Visite costumée de Génolhac, cité médiévale Place du Colombier Génolhac

Gratuit. Sans réservation. Costume médiéval recommandé…

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Visite guidée de la vieille cité médiévale de Génolhac… en costume !

Mariette, Genolhacoise du XVIe siècle, vous livre les secrets de sa ville… venez costumés !

Place du Colombier Place du Colombier, 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mariette Emile