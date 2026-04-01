Visite costumée du Château Condette
Visite costumée du Château Condette vendredi 17 avril 2026.
Condette
Visite costumée du Château
1 rue de la source Condette Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Parés de costumes, les enfants parcourent les différentes salles du château et se prêtent à un jeu d’observation à partir des éléments décoratifs et du mobilier.
Tarif 05 €
Atelier enfant pour les 3-5 ans Sur réservation .
1 rue de la source Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65
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English :
L’événement Visite costumée du Château Condette a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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