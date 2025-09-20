Visite costumée du château de Duras Château de Duras Duras

Visite costumée du château de Duras 20 et 21 septembre Château de Duras Lot-et-Garonne

Tarif préférentiel : 4 € à partir de 13 ans. Places limitées, réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Plongez dans une visite inédite du Château et remontez le temps jusqu’au XIXe siècle !

À son retour après la Révolution, le duc de Duras retrouve ses terres et témoigne de la déchéance de la noblesse. Mais face à lui, le forgeron du village livre une tout autre version : celle du combat du peuple. Deux voix, deux récits, une même Histoire à découvrir autrement.

Château de Duras Place du château, 47120 Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 33 14 00 38 http://www.chateau-de-duras.com Dominant la vallée du Dropt, le Château de Duras est un site incontournable du Lot-et-Garonne. Depuis le XIIe siècle, il traverse les époques (Moyen Age, Renaissance, XVIIIe siècle, Révolution française). Il est un témoignage atypique de l'alliance entre architecture du Moyen-Age et style Renaissance.

Site classé Monument historique, découvrez le château et la riche histoire des ducs de Duras à travers plus de 30 salles restaurées. Arpentez les sous-sols, plongez dans l’ambiance du XVIIème siècle avec les appartements nobles du château remeublés grâce à un partenariat avec le Mobilier national, et admirez le panorama au sommet de la tour et sur balcons coursières uniques en France.

Avec un guide, découvrez l’histoire et l’architecture du monument lors d’une visite guidée !

