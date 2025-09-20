Visite costumée du Grand Jardin Château du Grand Jardin Joinville

Visite costumée du Grand Jardin Samedi 20 septembre, 15h00 Château du Grand Jardin Haute-Marne

Entrée et visite gratuite

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Quoi de mieux que de visiter le site en compagnie de celle qui connaît l’endroit comme sa poche ? Antoinette de Bourbon, duchesse de Guise, parée de ses plus beaux atours, vous emmène à sa suite pour vous faire découvrir le château du Grand Jardin, construit par son époux au XVIe siècle.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 https://haute-marne.fr/culture/chateau-du-grand-jardin Depuis 1978, le site appartient au Conseil départemental de la Haute-Marne, qui a mené d’importantes campagnes de restauration : le pavillon a été réhabilité, un jardin d’inspiration Renaissance a été recréé, et le parc romantique remis en valeur. Depuis 2019, l’accueil des visiteurs est assuré par l’Office de tourisme communautaire du Bassin de Joinville-en-Champagne.

Le pavillon est classé Monument historique depuis 1925 ; le jardin, classé en 1991, est également labellisé « Jardin remarquable ». Le site offre aujourd’hui 4,5 hectares de promenade mêlant patrimoine architectural et végétal. Les entrelacs et topiaires de buis, les 365 arbres fruitiers, le labyrinthe, ainsi que les carrés bouquetier et médicinal évoquent le jardin Renaissance de Claude de Lorraine, duc de Guise.

Le parc pittoresque, remis en valeur en 2003, abrite des essences rares telles que le muscadier, le frêne panaché ou le cyprès chauve. Le pourtour de la muraille accueille une collection de 150 espèces et variétés de buis, reconnue en 2018 comme « collection nationale » par le Conservatoire des collections végétales spécialisées.

Le Département propose chaque année une programmation culturelle.

Journées européennes du patrimoine 2025

