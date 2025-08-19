Visite costumée et accord « mets et vins » Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure

Prieuré de Charrière 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : 39.25 – 39.25 – EUR

Début : 2025-08-19 18:30:00

fin : 2025-08-19 22:00:00

2025-08-19

Visite costumée du prieuré puis dégustation de vins accordée avec des bouchées gourmandes. Un moment de culture, d’œnologie et de dégustation au cœur d’un patrimoine historique majeur de la Drôme des Collines.

Prieuré de Charrière 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11 patrimoinecastelneuvois26@gmail.com

English :

Costumed tour of the priory, followed by a wine tasting paired with gourmet snacks. A moment of culture, ?nology and tasting at the heart of a major historical heritage of the Drôme des Collines region.

German :

Kostümierte Besichtigung des Priorats mit anschließender Weinprobe, die mit Feinschmeckerhäppchen abgestimmt ist. Ein Moment der Kultur, der Wissenschaft und der Verkostung inmitten eines bedeutenden historischen Erbes der Drôme des Collines.

Italiano :

Visita in costume del priorato, seguita da una degustazione di vini abbinati a spuntini gourmet. Un’esperienza culturale, ecologica e di degustazione nel cuore di uno dei principali siti storici della Drôme des Collines.

Espanol :

Visita del priorato con disfraces, seguida de una degustación de vinos acompañada de aperitivos gastronómicos. Una experiencia cultural, ecológica y enológica en el corazón de uno de los principales lugares históricos de la Drôme des Collines.

