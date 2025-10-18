Visite Costumée Gizeux

Imaginez le château de Gizeux au Moyen Âge ou à la Renaissance…

Ce n’est pas chose facile surtout quand on a entre 5 et 12 ans !

Pour aider vos enfants à découvrir l’histoire du château, nous vous proposons de faire revivre le passé…

Imaginez le château de Gizeux au Moyen Âge ou à la Renaissance… Ce n'est pas chose facile surtout quand on a entre 5 et 12 ans ! Pour aider vos enfants à découvrir l'histoire du château, nous vous proposons de faire revivre le passé. Pour cela, des déguisements sont mis à leur disposition afin que vos enfants se glissent dans la peau des princesses et des chevaliers qui jadis vivaient ici. Accompagnés par un guide qui leur est totalement dédié, les enfants découvrent avec un intérêt plus vif l'histoire des lieux. Ils s'essayent aux anciens us et coutumes, ils revivent la découverte de la Galerie François 1er, ils s'imaginent aux fourneaux de la vieille cuisine… Pendant ce temps-là, les parents suivent la visite historique classique qui débute quelques minutes après la visite des enfant

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com

Imagine Gizeux castle in the Middle Ages or the Renaissance…

It’s not easy, especially when you’re between 5 and 12 years old!

To help your children discover the castle’s history, we suggest you bring the past to life…

German :

Stellen Sie sich das Schloss Gizeux im Mittelalter oder in der Renaissance vor?

Das ist gar nicht so einfach, vor allem, wenn man zwischen 5 und 12 Jahre alt ist!

Um Ihren Kindern zu helfen, die Geschichte des Schlosses zu entdecken, schlagen wir Ihnen vor, die Vergangenheit…

Italiano :

Immaginate il castello di Gizeux nel Medioevo o nel Rinascimento…

Non è facile, soprattutto quando si hanno tra i 5 e i 12 anni!

Per aiutare i vostri figli a scoprire la storia del castello, vi suggeriamo di far rivivere il passato…

Espanol :

Imagina el castillo de Gizeux en la Edad Media o el Renacimiento…

No es fácil, sobre todo si tienes entre 5 y 12 años

Para que sus hijos descubran la historia del castillo, le proponemos revivir el pasado…

