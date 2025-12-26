Visite costumée VILLEQUIER Rives-en-Seine

Visite costumée

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24 17:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Revêtez des costumes et/ou des accessoires du XIXe siècle et suivez le guide… lui aussi en costume d’époque ! Des surprises vous attendent à l’issue de la visite. Une véritable plongée dans le XIXe à partager en famille.

Costumes à partir de 6 ans. Dans la limite des disponibilités. .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite costumée

L’événement Visite costumée Rives-en-Seine a été mis à jour le 2025-12-26 par Seine-Maritime Attractivité