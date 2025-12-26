Visite costumée VILLEQUIER Rives-en-Seine
Visite costumée VILLEQUIER Rives-en-Seine samedi 24 janvier 2026.
Visite costumée
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime
Début : 2026-01-24 16:00:00
fin : 2026-01-24 17:30:00
2026-01-24
Revêtez des costumes et/ou des accessoires du XIXe siècle et suivez le guide… lui aussi en costume d’époque ! Des surprises vous attendent à l’issue de la visite. Une véritable plongée dans le XIXe à partager en famille.
Costumes à partir de 6 ans. Dans la limite des disponibilités. .
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie
