Visite costumée VILLEQUIER Rives-en-Seine

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

2026-02-28

Revêtez des costumes et/ou des accessoires et suivez le guide… lui aussi en costume d’époque ! Une véritable plongée dans le XIXe à partager en famille ! Costumes à partir de 6 ans. Dans la limite des disponibilités. .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 museevictorhugo@seinemaritime.fr

