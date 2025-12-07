Visite couplée autour de Jean Dampt Dijon

Visite couplée autour de Jean Dampt

12 parvis de l’UNESCO Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-07 10:30:00

fin : 2025-12-07 12:30:00

2025-12-07 2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01

Profitez d’une première approche de l’exposition Jean Dampt. Tailleur d’images, au musée des Beaux-Arts de Dijon et poursuivez la découverte de son œuvre jusqu’au Monument de la victoire et du Souvenir à la création duquel le sculpteur a participé.

Une visite proposée en collaboration avec le musée des Beaux-Arts de Dijon dans le cadre de l’exposition temporaire Jean Dampt. Tailleur d’images (07/11/25 09/03/26). .

12 parvis de l’UNESCO Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 23 88 76 patrimoine@ville-dijon.fr

