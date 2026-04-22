Saint-Étienne-de-Baïgorry

Visite courte de l’atelier Zura Lagun et démonstration

240 Behereko Karrika Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11 14:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Découvrez l’univers de Zura Lagun à travers une visite immersive de son atelier de tournage sur bois.

Pendant 20 minutes, assistez à la fabrication en direct d’un objet unique, façonné avec précision et savoir-faire. Vous observerez chaque étape du travail, sans manipulation des outils, pour garantir votre sécurité.

Des équipements adaptés, lunettes et bouchons d’oreilles, vous seront fournis.

En souvenir de ce moment privilégié, l’objet réalisé vous sera offert à la fin de la démonstration. Une expérience authentique au cœur de l’artisanat basque.

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Deux créneaux de visite 14h et 15h. .

240 Behereko Karrika Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 36 42 02 zura.lagun@gmail.com

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English : Visite courte de l’atelier Zura Lagun et démonstration

L’événement Visite courte de l’atelier Zura Lagun et démonstration Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque