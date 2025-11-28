Visite courte | Les instantanées Cognac

Visite courte | Les instantanées

1 rue Aristide Briand Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 18:30:00

Date(s) :

2025-11-28

30 minutes pour saisir l’essentiel d’un quartier, d’un lieu ou d’un monument…

Les instantanées mettent en lumière les places de la ville qui chacune, à sa manière, incarne un pan de l’histoire cognaçaise.

Rendez-vous au n° 1 rue Aristide Briand.

English :

30 minutes to capture the essence of a neighborhood, a place or a monument…

The snapshots highlight the town?s squares, each of which, in its own way, embodies a piece of Cognac?s history.

Meet at 1 rue Aristide Briand.

German :

30 Minuten, um das Wesentliche eines Viertels, eines Ortes oder eines Denkmals zu erfassen…

Die Momentaufnahmen beleuchten die Plätze der Stadt, von denen jeder auf seine Weise einen Teil der Geschichte Cognacs verkörpert.

Treffpunkt: 1 Rue Aristide Briand.

Italiano :

30 minuti per catturare l’essenza di un quartiere, di un luogo o di un monumento…

Le istantanee evidenziano le piazze della città, ognuna delle quali, a suo modo, incarna una parte della storia di Cognac.

Appuntamento al numero 1 di rue Aristide Briand.

Espanol :

30 minutos para captar la esencia de un barrio, un lugar o un monumento…

Las instantáneas ponen de relieve las plazas de la ciudad, cada una de las cuales, a su manera, encarna una parte de la historia de Cognac.

Encuentro en 1 rue Aristide Briand.

