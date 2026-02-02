Visite courte | Les instantanées RDV au niveau des n°1 des rues concernées le jour de la visite. Cognac

Visite courte | Les instantanées

RDV au niveau des n°1 des rues concernées le jour de la visite. 1 rue Turner Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13 18:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Le concept est simple 30 minutes pour saisir l’essentiel d’un lieu, d’un site ou d’une rue…

Les instantanées mettent en lumière votre environnement quotidien sous un angle différent.

Rendez-vous au n°1 de la rue Turner.

.

RDV au niveau des n°1 des rues concernées le jour de la visite. 1 rue Turner Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Short visit | Snapshots

The concept is simple: 30 minutes to capture the essence of a place, a site or a street…

Snapshots shed light on your everyday environment from a different angle.

Meet at n°1 rue Turner.

L’événement Visite courte | Les instantanées Cognac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac