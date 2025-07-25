Visite créative en famille pour les tout-petits au Musée Henri-Martin Cahors

Visite créative en famille pour les tout-petits au Musée Henri-Martin Cahors vendredi 25 juillet 2025.

Visite créative en famille pour les tout-petits au Musée Henri-Martin

792 Rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 16:30:00

fin : 2025-08-22 17:30:00

Date(s) :

2025-07-25 2025-08-22

Des sens aux émotions

Riche en dispositifs spécifiques, c’est à travers les sens que cette visite s’adresse à vos tout-petits

Des sens aux émotions

Riche en dispositifs spécifiques, c’est à travers les sens que cette visite s’adresse à vos tout-petits. Ce moment à partager en famille est un rendez-vous donné à vos émotions au cœur des œuvres de Sally et Jeffery. .

792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr

English :

From senses to emotions

Packed with special features, this tour is designed to appeal to your little ones? senses

German :

Von den Sinnen zu den Gefühlen

Diese Tour ist reich an speziellen Einrichtungen und richtet sich an die Sinne der Kleinen

Italiano :

Dai sensi alle emozioni

Ricco di elementi speciali, questo tour è stato concepito per sollecitare i sensi dei più piccoli

Espanol :

De los sentidos a las emociones

Repleto de características especiales, este recorrido está diseñado para atraer los sentidos de los más pequeños

L’événement Visite créative en famille pour les tout-petits au Musée Henri-Martin Cahors a été mis à jour le 2025-07-09 par OT Cahors Vallée du Lot