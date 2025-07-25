Visite créative en famille pour les tout-petits au Musée Henri-Martin Cahors
Visite créative en famille pour les tout-petits au Musée Henri-Martin Cahors vendredi 25 juillet 2025.
Visite créative en famille pour les tout-petits au Musée Henri-Martin
792 Rue Emile Zola Cahors Lot
Début : 2025-07-25 16:30:00
fin : 2025-08-22 17:30:00
2025-07-25 2025-08-22
Des sens aux émotions
Riche en dispositifs spécifiques, c’est à travers les sens que cette visite s’adresse à vos tout-petits. Ce moment à partager en famille est un rendez-vous donné à vos émotions au cœur des œuvres de Sally et Jeffery. .
792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr
English :
From senses to emotions
Packed with special features, this tour is designed to appeal to your little ones? senses
German :
Von den Sinnen zu den Gefühlen
Diese Tour ist reich an speziellen Einrichtungen und richtet sich an die Sinne der Kleinen
Italiano :
Dai sensi alle emozioni
Ricco di elementi speciali, questo tour è stato concepito per sollecitare i sensi dei più piccoli
Espanol :
De los sentidos a las emociones
Repleto de características especiales, este recorrido está diseñado para atraer los sentidos de los más pequeños
