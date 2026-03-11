Visite crépusculaire de la Pointe du Raz

Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:30:00

fin : 2026-05-26 23:00:00

Date(s) :

2026-05-26

La Pointe du Raz à l’heure dorée !

À l’heure où le soleil décline, la Pointe du Raz révèle une atmosphère toute particulière. Cette visite crépusculaire propose une immersion sensorielle au cœur du Grand Site, lorsque les couleurs s’adoucissent et que la lumière dorée embrase les falaises. Progressivement, phares et balises s’illuminent, offrant un véritable ballet lumineux sur la mer d’Iroise. Entre paysages grandioses, récits maritimes et instants contemplatifs, vivez une expérience unique, hors du temps, au plus à l’ouest de la France.

Sur réservation auprès de la Maison de site de la Pointe du Raz ou de l’Office de Tourisme du Cap-Sizun à Audierne. .

Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English : Visite crépusculaire de la Pointe du Raz

L’événement Visite crépusculaire de la Pointe du Raz Plogoff a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz