Visite « Crimes, Théatres et Cinéma à Bordeaux » Tribunal Judiciaire Bordeaux Bordeaux

Visite « Crimes, Théatres et Cinéma à Bordeaux » Samedi 20 septembre, 11h30 Tribunal Judiciaire Bordeaux Gironde

Tarif Libre (3 € minimum / pers conseillé).

Groupe limité, réservation obligatoire : envoyez votre nom et le nombre de personnes à inscrire : julia.vasseau@gmail.com

Vous recevrez un mail de confirmation ! Vérifiez vos spams…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Une visite insolite à la découverte des coulisses de Bordeaux !

Je vous ferai découvrir les façades de quelques grands lieux du spectacle Bordelais mais aussi les rues qui ont été le théâtre de grands tournages du Cinéma ! Vous en connaissez quelques-uns j’en suis sûre mais je vais étoffer votre liste… Bourvil, Pierre Richard, Adjani, Chopin et bien d’autres vous attendent !

Bordeaux serait-elle une ville du polar ? Films, crimes, séries policières…se sont déroulés dans nos rues ! Mais les crimes ne sont pas seulement derrière l’écran, nous en profiterons pour découvrir des faits divers, parfois insolites et nous parlerons des dernières exécutions, en place publique !

Rejoignez Julia pour une promenade cinématographique… mais pas que… dans le coeur de ville ! Vous repartirez avec une petite liste pour alimenter votre culture cinéphile !

Tribunal Judiciaire Bordeaux Parvis des droits de l’homme, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « julia.vasseau@gmail.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

