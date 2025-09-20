Visite croisée autour des lieux de mémoire de la Résistance Monument à la gloire de la Résistance Toulouse

Visite croisée autour des lieux de mémoire de la Résistance Monument à la gloire de la Résistance Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Visite croisée autour des lieux de mémoire de la Résistance 20 et 21 septembre Monument à la gloire de la Résistance Haute-Garonne

Gratuit. A partir de 12 ans. Durée : 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

️ Visite guidée – Lieux de mémoire de la Résistance

Partez pour une visite en deux temps afin de découvrir l’histoire et la symbolique du Monument à la Gloire de la Résistance et du Mémorial de la Déportation et de la Résistance.

Ce parcours entre lieux de mémoire permet de mieux comprendre leur portée historique.

Départ : Mémorial de la Déportation et de la Résistance (MDRD)

Arrivée : Monument à la Gloire de la Résistance (MGR)

Monument à la gloire de la Résistance Avenue Frédéric Mistral, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Le monument à la gloire de la Résistance est une grande oeuvre du modernisme toulousain.

L’entrée en est symbolisée par une étonnante sculpture de tubes métalliques.

Ce mémorial évoque la résistance et invite le visiteur à un moment de recueillement sur les événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale.

Le parcours, volontairement fait pour marquer les esprits, est un tunnel scandé de cryptes qui évoquent les déportés et les fusillés…

Pas à pas, on s’enfonce sous terre, jusqu’à être libéré au niveau du jardin des Plantes.

Tous les ans, le 19 août, à 11 heures du matin, le soleil éclaire une plaque commémorative de la libération de Toulouse.

Cette œuvre collective de l’Atelier des Architectes Associés (les 3A) est remarquable par sa conception, qui mêle architecture, sculpture et audiovisuel. Métro François Verdier. Bus Tisséo L7 arrêt Jardin des plantes.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Rémi Bénali