Visite croisée beaux-arts et cinéma : toujours la même histoire ? Musée Quai Zola Rennes Dimanche 15 février, 10h00 Ille-et-Vilaine

En écho au court métrage Fast film qui revisite les clichés du cinéma hollywoodien, une exploration de personnages et de situations récurrentes dans histoire de l’art et au cinéma, et de leurs varia…

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-15T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T12:00:00.000+01:00

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



