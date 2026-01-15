Visite croquis dans le cadre de l’exposition La part du feu de Claire Forgeot Galerie Georges Pompidou Anglet

Visite croquis dans le cadre de l’exposition La part du feu de Claire Forgeot

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

La visite croquis est une autre façon de découvrir les œuvres par le geste et une approche sensible. Elle permet d’explorer le processus créatif des artistes quelle que soit son aptitude au dessin.

Nagore Amenabarro, artiste plasticienne et enseignante, donne les clés de compréhension et nous aide à nous lancer. .

