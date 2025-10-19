visite croquis « esquisses urbaines » à Chantilly chantilly, gare Chantilly

visite croquis « esquisses urbaines » à Chantilly chantilly, gare Chantilly dimanche 19 octobre 2025.

visite croquis « esquisses urbaines » à Chantilly Dimanche 19 octobre, 15h00 chantilly, gare Oise

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T17:00:00

Fin : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T17:00:00

Pour comprendre l’architecture qui nous entoure, il faut d’abord bien l’observer et pour obliger notre œil à en capter tous les détails, rien de mieux que dessiner ! En compagnie d’une conférencière et d’un plasticien, partez à la (re)découverte de l’architecture cantilienne et prenez le temps d’en tracer les lignes, perspectives et autres points de vue.

En compagnie de Fabien Bellagamba

chantilly, gare gare de chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « s.gillois@ville-chantilly.fr »}]

Pour comprendre l’architecture qui nous entoure, il faut d’abord bien l’observer et pour obliger notre œil à en capter tous les détails, rien de mieux que dessiner ! En compagnie d’une conférencière …

© Fabien Bellagamba / ville de Chantilly