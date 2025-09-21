Visite : curiosités des réserves Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Un musée c’est aussi une histoire d’architecture, dans un bâtiment qui abrite des réserves, souvent méconnues des publics. Qui n’a jamais rêvé d’ouvrir les portes des réserves du musée ? Entrez dans les coulisses, découvrez la diversité des collections et les secrets de leur conservation avec Agathe Frochot, directrice du musée et Baptiste Vappereau, gestionnaire des collections.

À 14h15 et à 15h15

Musée muséum départemental

Inscription obligatoire en ligne depuis le site internet du musée ou au 04 86 15 30 70, dans la limite des places disponibles

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue Maréchal Foch Gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 https://museum.hautes-alpes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museum.hautes-alpes.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 86 15 30 70 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes