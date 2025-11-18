VISITE D ‘ENTREPRISE LA ROCHE DE GLUN La Roche-de-Glun
VISITE D ‘ENTREPRISE LA ROCHE DE GLUN La Roche-de-Glun mardi 18 novembre 2025.
VISITE D ‘ENTREPRISE Mardi 18 novembre, 09h30 LA ROCHE DE GLUN Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T09:30:00 – 2025-11-18T11:30:00
Fin : 2025-11-18T09:30:00 – 2025-11-18T11:30:00
VISITE ET DECOUVERTE DES METIERS DE l’ENTREPRISE SODESE BASEE A LA ROCHE DE GLUN. ENTREPRISE SPECIALISEE DANS LE DECOUPAGE,EMBOUTISSAGE,PLIAGE, SOUDURE ET DECOUPE LASER. DE L’ETUDE DU BESOIN A LA REALISATION DES PIECES.
LA ROCHE DE GLUN 205 L ILE NEUVE La Roche-de-Glun 26600 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04.75.23.42.66 »}]
VISITE ET DECOUVERTE DES METIERS DE l’ENTREPRISE SODESE MISSION LOCALE UNML