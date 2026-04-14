Visite d’ « Un jardin comme Hautefois », Un jardin comme Hautefois 59242 CAPPELLE EN PEVELE, Cappelle-en-Pévèle

Visite d’ « Un jardin comme Hautefois » 6 et 7 juin Un jardin comme Hautefois 59242 CAPPELLE EN PEVELE Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite guidée de ce jardin de campagne mettant à l’honneur rosiers, graminées et plantes vivaces. Il possède également un potager et un verger. Membre de l’association « Jardins Passions », il est devenu Oasis Nature du Réseau Humanité et Biodiversité en 2018.

Un jardin comme Hautefois 59242 CAPPELLE EN PEVELE 12 rue Hautefois 59242 Cappelle-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France 0649930817 Jardin composé de plantes vivaces, rosiers, arbustes de style champêtre et campagnard. Parking 4 places

Visite guidée du jardin et présentation de ses plantes

©Évelyne Thibaut