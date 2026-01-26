Visite d’1h15 du Petit château de Montaigre Montaigre Azé

Visite d’1h15 du Petit château de Montaigre

Montaigre La Bouzolle, route de Donzy D15 Azé Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Je vous fais visiter ma maison de famille, le Petit château de Montaigre sur réservation. Visite commentée d’1h15 environ. Jardin, historique, photos, vue sur la galerie de bois, grand salon, anecdotes sur les personnages illustres de la région en lien avec Montaigre, lavoir, objets du quotidien.

950 visiteurs en 3 ans sur les journées du patrimoine. Ce monument historique est en péril et une collecte de fonds est en cours pour compléter les subventions.

En juillet août, visites les jeudis, vendredis, samedis, dimanches sur réservation…plus d’infos en Mai sur le Facebook Montaigre celine guitry.

+33 6 98 89 73 76 guitryc@yahoo.fr

