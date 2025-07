Visite Dachstein au fil des rues Dachstein

Visite Dachstein au fil des rues Dachstein mercredi 13 août 2025.

Visite Dachstein au fil des rues

21 rue principale Dachstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-13 17:00:00

fin : 2025-08-13 19:00:00

Date(s) :

2025-08-13

Partez pour une balade historique de deux heures dans les rues de Dachstein avec Grégory Oswald, conservateur de la Chartreuse de Molsheim. Découvrez châteaux, maisons à colombages et anecdotes du passé grâce à des archives et photos anciennes.

Comme de nombreuses localités d’Alsace, Dachstein regorge de vieilles pierres et d’endroits insolites. À l’écart des grands axes de circulation, le village a su préserver de nombreuses richesses patrimoniales qui valent à elles seules le détour.

Ainsi, ce lieu chargé d’histoire ne possède pas moins de deux châteaux et de nombreuses maisons à colombages, le tout blotti à l’intérieur des remparts médiévaux, élevés jadis par l’évêque de Strasbourg, puissant seigneur de la vallée de la Bruche.

À travers cette balade historique, venez découvrir les rues et ruelles du vieux bourg. Vous en apprendrez davantage sur les petits monuments ruraux, les métiers disparus et la vie quotidienne d’autrefois, à l’aide de documents d’archives et de photographies anciennes.

Tout public, circuit facile durée 2h.

Prenez vos billets en ligne

Rendez-vous est fixé ICI

Visite uniquement en français .

21 rue principale Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com

English :

Take a two-hour historical stroll through the streets of Dachstein with Grégory Oswald, curator of the Chartreuse de Molsheim. Discover castles, half-timbered houses and anecdotes from the past through archives and old photos.

German :

Begeben Sie sich mit Grégory Oswald, dem Konservator des Kartäuserklosters von Molsheim, auf einen zweistündigen historischen Spaziergang durch die Straßen von Dachstein. Entdecken Sie anhand von Archiven und alten Fotos Schlösser, Fachwerkhäuser und Anekdoten aus der Vergangenheit.

Italiano :

Passeggiata storica di due ore per le strade di Dachstein con Grégory Oswald, curatore della Chartreuse de Molsheim. Scoprite castelli, case a graticcio e aneddoti del passato attraverso archivi e vecchie foto.

Espanol :

Dé un paseo histórico de dos horas por las calles de Dachstein con Grégory Oswald, conservador de la Chartreuse de Molsheim. Descubre castillos, casas con entramado de madera y anécdotas del pasado a través de archivos y fotos antiguas.

L’événement Visite Dachstein au fil des rues Dachstein a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig