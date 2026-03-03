Visite d’Aire sur l’Adour: l’essentiel Aire-sur-l’Adour

Visite d’Aire sur l’Adour: l’essentiel

Centre-ville Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Marie vous emmène dans une balade à la découverte de la ville d’Aire sur l’Adour et vous conte son histoire !

Son ancien Carmel, sa cathédrale, sa halle aux grains, sans oublier sa belle église Sainte-Quitterie et sa crypte majestueuse….Tous les secrets vous seront dévoilés.

Pour terminer, vous découvrirez la belle église Sainte-Quitterie et sa crypte un bijou à voir absolument !

Sur réservation obligatoire. .

