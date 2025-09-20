Visite d’AJECTA AJECTA – Dépôt des locomotives Longueville

Entrée 5 € / Train vapeur 15 €

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation du matériel préservé par l’AJECTA

Salon ferroviaire

Circulation exceptionnelle entre le dépôt de Longueville et la gare de Provins, 3 allers retours par jour.

AJECTA – Dépôt des locomotives 3 rue Louis-Platriez 77650 Longueville Longueville 77650 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 08 60 62 http://www.ajecta.org https://www.facebook.com/groups/ajecta/ Rotonde ferroviaire de 1911 en bois abritant une collection de 12 machines à vapeur : 030 Rimaucourt, 040 Nord, 030 Schneider, 020 Suzanne, 020 Corpet, 040 TA 137, 130 B 348, 130 B 476, 141 TB 407, 141 TC 19, 140 C 231, 230 D 116.

Visite libre

AJECTA