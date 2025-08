Visite d’alpage avec le berger et casse-croûte à midi au chalet Rochejean

Visite d'alpage avec le berger et casse-croûte à midi au chalet

Rochejean

Tarif : 10 EUR

Tarif enfant

2025-08-06 11:00:00

2025-08-13 13:00:00

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Venez découvrir l’alpage de La Petite Echelle, les animaux, le paysage et le métier de berger suivi d’un casse-croute régional?! Pour petits et grands?!

Situé sur le Mont d’Or, à côté de Métabief, l’alpage de La Petite Echelle vous accueille pour vous faire découvrir les richesses du Massif Jurassien, le métier de berger, les animaux de la ferme, tout en vous baladant dans les pâturages. Adaptée à tous, avec une salle chauffée en cas de mauvais temps, la visite se conclura par un petit film sur les bergers et un casse-croute local (pain fermier, fromages locaux, terrine, salade, gâteau maison).

Sur place, petits jeux pour enfants, ânes, cochons, poules, génisses et petite épicerie de produits locaux du terroir. Sentier découverte de l’alpage en autonomie (1h).

Restaurant de l’alpage ouvert du jeudi au dimanche.

Pour plus de renseignements, appelez-nous. .

La Petite Echelle Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 13 81

